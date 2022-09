DJ Shell, Exxon vendem produtor de petróleo & gás californiano a gestora alemã

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil Corp. e a Shell PLC estão a vender as suas participações num dos maiores produtores de petróleo e gás da Califórnia à gestora de ativos alemã IKAV Capital Partners GmbH.

A Aera Energy LLC, uma joint venture das gigantes petrolíferas, representa quase um quarto da produção do estado, de acordo com o seu website.