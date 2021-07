DJ Shell: Lucro líquido do 2T cai em cadeia, lança recompras de $2 mil milhões

(DJ Bolsa)--A Royal Dutch Shell PLC disse esta quinta-feira que o lucro líquido caiu no segundo trimestre face ao trimestre anterior, tendo dito também que lançou um programa de recompras no valor de $2,0 mil milhões.

A empresa registou um lucro líquido de $3,43 mil milhões nos três meses até junho, face a $5,66 mil milhões no primeiro trimestre.