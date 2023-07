DJ Shell: Lucros caíram no 2T; lança recompras de $3mM de ações

(DJ Bolsa)-- A Shell disse esta quinta-feira que os lucros do segundo trimestre caíram, mas apresentou um programa de recompra de $3 mil milhões de ações.

A gigante energética disse que os lucros ajustados desceram para $5,07 mil milhões no trimestre, menos que os lucros recorde do período homólogo de $11,47 mil milhões. O consenso de mercado apontava para lucros de $5,58 mil milhões, de acordo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.