DJ Shell: Lucros do 3T recuam; anuncia programa de recompra de $4mM

(DJ Bolsa)-- A Shell PLC disse esta quinta-feira que o lucro do terceiro trimestre caiu 18% em cadeia, citando margens e comercialização mais baixas e uma subida dos custos.

A petrolífera registou um lucro ajustado de $9,45 mil milhões no período, abaixo dos $11,47 mil milhões do segundo trimestre, mas superou as expectativas do mercado de $9,0 mil milhões, fornecidas pela Vara Research com base numa estimativa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.