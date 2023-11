DJ Shell: Lucros subiram com preço mais alto da energia; lança recompras de $3,5mM

(DJ Bolsa)-- Os lucros do terceiro trimestre da Shell subiram com uma maior margem de refinação, preços mais altos do petróleo e gás e vendas mais elevadas. Ao mesmo tempo, a empresa anunciou recompras de $3,5 mil milhões de ações.

A petrolífera disse esta quinta-feira que o lucro ajustado foi de $6,22 mil milhões no trimestre, mais que os $5,07 mil milhões do trimestre anterior, mas ligeiramente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.