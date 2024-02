DJ Shell: Lucros superam previsões, lança recompra de $3,5mM

(DJ Bolsa)-- O lucro anual da Shell desceu no ano passado, ainda que menos do que o mercado esperava, numa altura em que a empresa lida com a queda dos preços do petróleo e do gás e com margens de refinação mais baixas.

Ainda assim, a Shell disse esta quinta-feira que vai recomprar $3,5 mil milhões de ações neste trimestre e subiu 20% o dividendo referente ao quatro trimestre para $0,3440 por açã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.