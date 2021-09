DJ Shell quer instalar 50.000 postos de carregamento no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell PLC disse esta quarta-feira que pretende instalar 50.000 postos de carregamento de veículos elétricos no Reino Unido até ao fim de 2025.

A empresa anglo-holandesa disse que o seu objetivo é ter postos de carregamento nas ruas instalados através da ubitricity -- uma empresa de carregamento de veículos elétricos que adquiriu em fevereiro.