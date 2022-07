DJ Shell recebe luz verde para avançar com projeto Jackdaw

(DJ Bolsa)-- A Shell PLC disse esta segunda-feira que vai avançar com o projeto de gás natural Jackdaw no Mar do Norte, alegando que o campo -- que tem sido contestado por grupos ambientalistas -- pode produzir mais de 6% do gás do Mar do Norte do Reino Unido em meados da década.

O governo do Reino Unido deu aval regulatório ao projeto Jackdaw em junho, revertendo a decisão de o bloquear por motivos ambientais.