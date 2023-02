DJ Shell regista lucros recorde em 2022

LONDRES (DJ Bolsa)-- A Shell PLC é a mais recente petrolífera a reportar lucros recorde no total do ano passado, juntando-se às pares norte-americanas na recuperação das perdas da era da pandemia graças ao disparo dos preços da energia.

O lucro anual de $41,6 mil milhões da Shell no total do ano supera o anterior recorde de $31,4 mil milhões alcançado em 2008, medido numa base líquida e ajustada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.