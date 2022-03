DJ Shell: Regulador britânico prolonga licença do campo Cambo no mar do Norte

(DJ Bolsa)-- O regulador britânico para o petróleo e gás natural concedeu à Siccar Point Energy Ltd. e à Shell PLC um prolongamento da licença do campo de petróleo e gás Cambo no Mar do Norte.

Um porta-voz da Shell disse que a extensão vai permitir que as empresas considerem futuras opções para o Cambo. A licença deveria expirar na quinta-feira.