DJ Shell sofre impacto de $2 mil milhões devido a impostos na Europa e Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A Shell PLC disse esta sexta-feira que deve sofrer um impacto de $2 mil milhões no quarto trimestre devido a impostos adicionais na União Europeia e ao imposto inesperado sobre a energia do governo do Reino Unido. A petrolífera anunciou ainda que os resultados integrados de comercialização e otimização de gás aumentaram significativamente no quarto trimestre.

