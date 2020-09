DJ Shell suspende parte da produção offshore devido a tempestade no Golfo

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell disse esta sexta-feira que suspendeu alguma da sua produção offshore no Golfo do México à medida que mais uma tempestade atinge a zona, dirigindo-se para norte, onde existe um conjunto de plataformas de produção.

"A Shell está a monitorizar a depressão tropical #22 por potenciais impactos nos nossos ativos e operações no Golfo do México", disse ...

