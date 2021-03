DJ Shell terá novo presidente a partir de maio

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell PLC disse esta quinta-feira que nomeou Andrew Mackenzie, antigo CEO da empresa de mineração BHP Group PLC, como novo presidente, substituindo Chad Holliday, que sairá do cargo em maio após seis anos em funções.

A nomeação de Mackenzie será efetiva a partir da conclusão da assembleia-geral da empresa de 2021, agendada para 21 de maio.