DJ Shell: Third Point compra posição e pede estratégia ambiental

(DJ Bolsa)-- A Third Point LLC, de Daniel Loeb, adquiriu uma grande participação na Royal Dutch Shell PLC e vai pedir à gigante petrolífera que se separe em duas empresas para reter e atrair investidores, já que muitas das suas ações são consideradas prejudiciais ao meio ambiente.

A participação da investidora ativista vale bem mais de $500 milhões, tornando-a uma das maiores investidoras da petrolífera anglo-holandesa,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone