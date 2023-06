DJ Shell vai aumentar dividendo em 15%, lançar recompras de $5 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Shell disse esta quarta-feira que vai aumentar as distribuições aos acionistas, ao mesmo tempo que apresentou os planos para $5 mil milhões de recompras e uma redução do capex.

A empresa disse que vai aumentar a distribuição aos acionistas para 30%-40% do cash flow das operações ao longo do ciclo, com um aumento de 15% do dividendo por ação efetivo a partir do segundo trimestre....