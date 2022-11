DJ Shell vai comprar produtora de biogás europeia por $2 mil milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Shell PLC chegou a acordo para a compra de uma produtora de biogás europeia por quase $2 mil milhões, a mais recente aquisição de uma grande petrolífera na área dos combustíveis renováveis.

A Shell disse esta segunda-feira que vai comprar a empresa dinamarquesa Nature Energy Biogas A/S, que produz um combustível renovável chamado biometano que pode substituir o gás natural ...