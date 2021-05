DJ Shell vende participação em campo de gás nas Filipinas por até $460 milhões

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell PLC disse esta quinta-feira que chegou a acordo para a venda do campo de gás de Malampaya, nas Filipinas, à Udenna Corp. por até $460 milhões.

A petrolífera anglo-holandesa disse que assinou um acordo para vender a Shell Philippines Exploration B.V., que detém uma participação de 45% no campo de produção de Malampaya.