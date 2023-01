DJ Short Sellers sofrem com subida do mercado no arranque de 2023

(DJ Bolsa)-- A recuperação do mercado em 2023 tem sido má notícia para um conjunto de investidores: os short sellers.

Quem vende curto lucra com as quedas das ações ao pedir emprestadas ações de empresas que acreditam que estão sobrevalorizadas, vendem-nas e recompram-nas a um preço mais baixo posteriormente. Estes investidores obtiveram ganhos elevados em 2022, quando os mercados globais afundaram.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.