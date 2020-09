DJ Siemens espera que unidade de energia seja avaliada acima de EUR17mM - media

(DJ Bolsa)-- A Siemens AG espera que o valor de mercado da Siemens Energy seja significativamente mais elevado do que EUR17 mil milhões após o spinoff planeado da unidade, avança a Reuters, citando uma fonte próxima da empresa.

-- As previsões de consenso colocam o valor de mercado entre EUR21 mil milhões e EUR22 mil milhões, refere a Reuters.