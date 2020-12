DJ Siemens: Joint venture com AES assegura investimento de $125M do Qatar

(DJ Bolsa)-- O fundo de investimentos do Qatar concordou em investir $125 milhões numa participação minoritária na empresa de armazenamento de energia Fluence, uma joint venture entre a Siemens AG e AES Corp., disseram as empresas em comunicado conjunto esta quarta-feira.

O conglomerado industrial alemão Siemens e a empresa de energia dos EUA AES vão manter uma participação de cerca de 44% cada na Fluence, disseram as empresas....

