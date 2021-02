DJ Siemens melhora outlook para ano fiscal de 2021 após subida do lucro líquido

(DJ Bolsa)-- A Siemens AG disse esta quarta-feira que o lucro líquido subiu no primeiro trimestre fiscal de 2021, e reviu em alta o outlook para o total do ano.

O conglomerado alemão disse que o lucro líquido do trimestre que terminou a 31 de dezembro subiu para 1,38 mil milhões de euros ($1,66 mil milhões), face a EUR1,08 mil milhões no período homólogo.