DJ Siemens regressa aos lucros no terceiro trimestre fiscal com subida das receitas

(DJ Bolsa)-- A Siemens passou a lucros no terceiro trimestre fiscal e reportou uma subida das receitas, impulsionadas por um crescimento de dois dígitos nas unidades de indústrias digitais, infraestruturas inteligentes e mobilidade.

A empresa industrial alemã reportou um lucro líquido de 1,4 mil milhões euros ($1,54 mil milhões) no trimestre. O valor compara com um prejuízo líquido de EUR1,5 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.