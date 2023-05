DJ Siemens revê em alta outlook para 2023 fiscal após subida do lucro no 2T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Siemens reportou um lucro líquido mais elevado no segundo trimestre fiscal, superando as expectativas dos analistas e reviu em alta o outlook para 2023 depois de lucros recorde nas operações industriais.

A empresa industrial alemã reportou esta quarta-feira um lucro líquido trimestral atribuível aos acionistas de 3,48 mil milhões de euros ($3,78 mil milhões), comparando com EUR1,03 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.