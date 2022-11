DJ Siemens sobe após resultados acima do esperado no 4T, subida do dividendo

(DJ Bolsa)-- As ações da Siemens AG sobem esta quinta-feira depois de a empresa ter aumentado o dividendo com os resultados do quarto trimestre, que bateram as expectativas impulsionados pelo aumento do lucro em todos dos negócios industriais.

As ações sobem 6,8% para EUR129,34.

O lucro trimestral da empresa industrial alemã subiu para 2,70 mil milhões de euros ($2,81 mil milhõ...