DJ Silicon Valley Bank é fechado por reguladores após colapsar

(DJ Bolsa)-- O Silicon Valley Bank colapsou esta sexta-feira, o segundo maior colapso de um banco na história dos EUA, depois de a retirada de depósitos ter condenado os planos do banco mais virado para o setor tecnológico para arrecadar novo capital.

O regulador norte-americano Federal Deposit Insurance Corp. disse que assumiu o controlo do banco após o seu colapso através de uma nova entidade que criou chamada de Deposit ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.