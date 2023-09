DJ Sindicato expande greve para 38 centros de distribuição de peças da GM, Stellantis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O sindicato United Auto Workers vai expandir a greve na General Motors e na Stellantis esta sexta-feira, mas vai poupar a Ford Motor com base nos progressos feitos nas negociações do contrato coletivo.

O presidente do UAW, Shawn Fain, disse num livestream esta sexta-feira que os trabalhadores vão fazer greve em 38 centros de distribuição de peças em 20 estados norte-americanos. O responsável disse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.