DJ SocGen regressa aos lucros no segundo trimestre apesar de queda das receitas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Société Générale disse esta quinta-feira que passou a um lucro líquido no segundo trimestre em comparação com o período homólogo, em que registou um prejuízo significativo devido à alienação das operações na Rússia. Contudo, as receitas caíram devido a uma descida da margem financeira em França e a um ambiente menos favorável da banca global.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...