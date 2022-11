DJ Société Générale, AllianceBernstein criam joint venture de equities

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Société Générale SA disse esta terça-feira que chegou a acordo para combinar os seus negócios de cash equities e equity research com os negócios da gestora de ativos dos EUA AllianceBernstein Holding LP.

O banco francês disse que a joint venture com a Bernstein Research Services pode trazer a consultoria de investimento para os mercados de ações dos EUA, Europa e Ásia-Pací...