DJ Société Générale confirma Slawomir Krupa como novo CEO

(DJ Bolsa)-- O Société Générale SA nomeou esta sexta-feira Slawomir Krupa para substituir o CEO Frederic Oudea.

A administração do banco aprovou unanimemente o nome de Krupa para ser submetido a votação na próxima assembleia-geral de acionistas, a 23 de maio, em que deverá ser formalmente nomeado como CEO.

O atual CEO do SocGen disse em maio que iria sair do cargo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.