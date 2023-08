DJ Société Générale considera venda de unidade de custódia de ativos SGSS - media

(DJ Bolsa)-- O Société Générale está a considerar opções estratégicas para a sua unidade de custódia de ativos Societe Generale Securities Services, incluindo uma potencial venda, diz a Bloomberg.

--O banco francês está atualmente a colaborar com o Citigroup sobre um potencial acordo no âmbito dos esforços para alienar negócios com fraco desempenho, diz a agência de notí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.