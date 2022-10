DJ Société Générale nomeia Slawomir Krupa para CEO - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Société Générale nomeou Slawomir Krupa para CEO, disse o diário francês Le Figaro, citando fontes não identificadas.

-- Krupa é o atual responsável de soluções bancárias e investidores globais do banco francês.

-- O atual CEO do banco francês, Frederic Oudea, disse em maio que deixaria o banco no final do seu mandato em 2023.

