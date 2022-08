DJ Société Générale passa a prejuízo no 2T após saída da Rússia

(DJ Bolsa)-- O Société Générale SA disse esta quarta-feira que teve um prejuízo líquido no segundo trimestre ao registar perdas com a alienação de ativos russos.

O banco francês reportou um prejuízo líquido de 1,48 mil milhões de euros ($1,50 mil milhões) em comparação com o lucro líquido de EUR1,44 mil milhões um ano antes.