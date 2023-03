DJ Société Générale: Presidente alerta contra aumento de taxas do BCE

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve reconsiderar a subida da taxa de juro planeada para quinta-feira devido ao colapso do Silicon Valley Bank nos EUA e as suas consequências para o sistema bancário, disse Lorenzo Bini Smaghi, ex-membro do conselho executivo do BCE e presidente do Société Générale.

Numa entrevista ao jornal alemão Boersen-Zeitung, Smaghi disse que o contágio financeiro já levou ...