DJ Société Générale reduz exposição a petróleo & gás

(DJ Bolsa)-- O Société Générale SA disse que vai acelerar os alvos de descarbonização, incluindo cortar o financiamento a empresas de petróleo & gás, no âmbito do realinhamento do seu portefólio com o Acordo de Paris.

O banco francês disse esta segunda-feira que vai reduzir a sua exposição financeira ao setor do petróleo & gás em 20% até 2025 comparando com 2019, um alvo mais ambicioso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.