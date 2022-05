DJ Société Générale regista lucro líquido no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A Société Générale SA disse esta quinta-feira que os lucros do primeiro trimestre subiram, tendo registado um bom desempenho em todas as linhas de negócios, embora as provisões tenham subido.

O banco francês reportou um lucro líquido de EUR842 milhões ($894,4 milhões), em comparação com os EUR814 milhões no mesmo período do ano passado.