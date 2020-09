DJ SoftBank vende unidade à Nvidia por $40 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A SoftBank Group Corp. disse esta segunda-feira que chegou a acordo para vender a empresa de design de chips Arm Ltd. à Nvidia Corp., num negócio avaliado em $40 mil milhões.

A empresa de tecnologia e investimento japonesa disse que a unidade britânica Arm é um dos ativos estratégicos mais importantes e a combinação da Arm com a Nvidia deve criar mais potencial.