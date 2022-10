DJ S&P corta outlook da dívida do Reino Unido

LONDRES (DJ Bolsa)-- A S&P Global Ratings cortou o outlook da dívida soberana do Reino Unido na sexta-feira, citando os riscos provenientes da economia do país depois dos planos de cortes de impostos recentemente anunciados pelo governo.

A agência de ratings reviu o outlook para negativo face a estável, dizendo que as "medidas podem fragilizar a posição orçamental do Reino Unido", porque podem aumentar os custos de financiamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.