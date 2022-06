DJ State Street recua comentar possível oferta de compra do Credit Suisse

(DJ Bolsa)-- A State Street Corp. disse esta quarta-feira que está focada em concluir uma aquisição anunciada no ano passado e recusou comentar uma notícia de que poderá abordar o Credit Suisse Group AG com uma oferta de compra.

"Como discutimos anteriormente, estamos focados na nossa aquisição pendente da unidade de serviços a investidores da Brown Brothers Harriman", disse um porta-voz da firma....

