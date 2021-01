DJ Stellantis: Ações sobem após estreia em bolsa

(DJ Bolsa)-- As ações da recém-formada Stellantis NV apreciam na estreia em bolsa esta segunda-feira, depois de a Peugeot SA e a Fiat Chrysler Automobiles NV terem concluído a fusão no fim de semana.

As ações da Stellantis, que começaram a ser negociadas em Milão e Paris esta segunda-feira, sobem cerca de 6% para EUR13,32 em Milão, de acordo com a Borsa Italiana, depois de abrirem a EUR12,76.