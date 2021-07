DJ Stellantis acredita em margens fortes no primeiro semestre

(DJ Bolsa)-- A Stellantis NV prevê apresentar margens fortes no primeiro semestre do ano, mas alertou que os volumes de produção abaixo dos níveis planeados vão impactar os cash flows.

A empresa, criada com a fusão da Fiat Chrysler Automobiles NV e da Peugeot SA, disse que as margens de lucro operacional ajustadas no primeiro semestre do ano devem ficar acima da orientação do total do ano de 5,5% a 7,5%.