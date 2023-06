DJ Stellantis lança negócio de carregamento de veículos elétricos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Stellantis lançou esta terça-feira um negócio de carregamento de veículos elétricos com o nome Free2move Charge.

A empresa disse que a Free2move vai fornecer infraestrutura de carregamentos para casas, empresas e público em geral. O hardware, software e serviços de suporte de carregamento estão disponíveis na América do Norte e vão eventualmente expandir-se para a Europa, disse a Stellantis. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.