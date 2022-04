DJ Stellantis reafirma plano de retornos de capital, previsões para 2022

(DJ Bolsa)-- A Stellantis NV reiterou esta quarta-feira o alvo das margens para o total do ano, assim como o plano de retornos de capital para os próximos anos.

A fabricante automóvel confirmou as previsões de uma margem operacional ajustada de dois dígitos, assim como um free cash flow industrial positivo numa apresentação na assembleia-geral da empresa.