DJ Stellantis, Samsung SDI vão produzir baterias para veículos elétricos

(DJ Bolsa)-- A Stellantis NV estabeleceu um memorando de entendimento com a fabricante de componentes eletrónicos sul-coreana Samsung SDI Co. para produzir células de bateria e módulos para a América do Norte, disse a empresa esta sexta-feira.

A decisão faz parte do plano da Stellantis para produzir carros elétricos que representem 40% das vendas nos EUA até 2030, disse a empresa.