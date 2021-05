DJ Stellantis: Unidade Aramis Group está a considerar IPO em Paris

(DJ Bolsa)-- A Aramis Group, detida maioritariamente pela Stellantis NV, disse esta quarta-feira que está analisar uma possível entrada em bolsa na Euronext em Paris.

A Aramis, que opera uma plataforma online de compra e venda de carros usados, disse que planeia arrecadar pelo menos 250 milhões de euros ($306,3 milhões) com a oferta pública inicial, mas notou que a entrada em bolsa continua sujeita às condições de mercado favorá...

