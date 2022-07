DJ Stellantis vai acabar com joint venture da Jeep na China

(DJ Bolsa)-- A Stellantis NV disse esta segunda-feira que vai colocar fim à joint venture que fabrica e distribui a marca Jeep na China e focar-se na venda de carros Jeep importados no país.

A fabricante automóvel justificou a decisão com a ausência de progresso no plano para obter uma participação maioritária na joint venture com a chinesa Guangzhou Automobile Group Co..