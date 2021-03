DJ Stellantis vai distribuir ações e proveitos da Faurecia aos acionistas

(DJ Bolsa)-- A Stellantis NV disse no final de quinta-feira que os seus acionistas vão receber até 54,3 milhões de ações da fornecedora de peças automóveis francesa Faurecia SE e até 308 milhões de euros ($368,8 milhões) em dinheiro.

A Stellantis disse que o componente monetário corresponde ao dinheiro que a Peugeot SA recebeu em outubro pela venda de uma participação na Faurecia.