DJ Subida das ações estagna apesar dos lucros melhores que o esperado

(DJ Bolsa)-- Com a temporada de resultados do segundo trimestre a terminar, as empresas superaram as estimativas dos analistas a uma escala maior que o habitual. Das cerca de 90% de empresas do S&P 500 que reportaram resultados, 79% destas superaram as estimativas dos analistas, o que compara com a média de cinco anos de 77%, segundo a FactSet.

Ainda assim, os investidores não estão a recompensar as surpresas positivas. Empresas que superaram as ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.