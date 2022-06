DJ Subida de taxas de juro afunda obrigações convertíveis

(DJ Bolsa)-- O colapso do boom do pico da pandemia das obrigações que se podem converter em ações está a penalizar investidores e a pressionar algumas empresas de rápido crescimento a começarem a gerar lucro.

As novas vendas das obrigações convertíveis praticamente estagnaram e o índice ICE BofA U.S. Convertible caiu cerca de 18% este ano, um desempenho idêntico ao do S&P 500.

