DJ Suez e Veolia chegam a acordo de fusão

(DJ Bolsa)-- A Suez SA disse esta segunda-feira que chegou a acordo de princípio sobre uma fusão com a Veolia Environnement SA, pondo um fim a meses de desentendimentos e de batalhas legais.

A empresa francesa disse que as duas firmas concordaram entrar em acordos definitivos de fusão a 14 de maio a um preço de EUR20,50 ($24,40) por cada ação da Suez.