DJ Supremo Tribunal dos EUA ordena reavaliação de processo contra Goldman Sachs

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Supremo Tribunal dos EUA determinou que um tribunal de instância inferior terá de avaliar novamente se um processo coletivo de acionistas contra o Goldman Sachs Group Inc. poderá avançar.

Em causa está um processo interposto por investidores em 2011 que alega que o banco inflacionou o preço das suas ações antes, durante e depois da crise de 2008.